Aylardır cezaevinde olan Murat Övüç'ten mektup var! 'Dualara sığınıyorum'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aylardır cezaevinde olan Murat Övüç sevenlerine mektup yolladı.

Aylardır cezaevinde olan Murat Övüç'ten mektup var! 'Dualara sığınıyorum'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Aylardır tek kişilik hücrede kalan Murat Övüç takipçilerine mektup yolladı. Övüç mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Canım takipçilerim, beni sevenler, kalbinde bana yer açan güzel insanlar… Biliyorum… Beni merak ediyorsunuz. Ben de sizi özlüyorum, hem de her geçen gün biraz daha derinden, biraz daha sızlayarak… Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere Çorlu Karatepe Cezaevi’nde, tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunuyorum. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır hâlinde… Ama bilin ki, kalbim hâlâ sizinle atıyor."

"GÜNLERİ SAYIP DUALARA SIĞINIYORUM"

"Ne kadar daha ayrı kalacağımızı bilmiyorum… Günleri sayıyorum, dualara sığınıyorum. En çok da yeniden sizlere kavuşacağım o anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut… Ve benim umudum sizsiniz."

"Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da, her ne kadar demir kapılar ardında olsam da, gönlüm sizinleydi. Çok şükür ki yetimlerin, dul ablaların ve ihtiyaç sahiplerinin kalbine bir nebze de olsa dokunabildik. Çünkü iyilik; ne duvar tanır, ne kapı… İyilik, sadece kalpten kalbe yol bulur."

"Bu bayram, belki yan yana değiliz… Ama bilin ki dualarımda hep beraberdik, yine beraberiz. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, kalbinizden geçen tüm güzel niyetleri kabul eylesin."

"UMUDUMU VE SEVGİMİ KAYBETMEYECEĞİM"

"Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz… O gün gelene kadar, ben umudumu da, sevgimi de kaybetmeyeceğim. Sizi çok özledim… Çok."

ÖZÜR DİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne sürdü.Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi bakın kim çıktıYeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi bakın kim çıktı
Azerbaycanlı sevgilisiyle evleniyor! Yüzükler takıldıAzerbaycanlı sevgilisiyle evleniyor! Yüzükler takıldı

En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

