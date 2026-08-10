Aylin Saruhan tatilde kabusu yaşadı! Yunanistan'dan ambulans uçakla getirildi

Yaz tatilinde Yunan adalarını tercih eden cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Aylin Saruhan'ın tatili kabusa döndü.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; sosyetenin ünlü isimlerinden Aylin Saruhan Mikonos'ta demirli teknesinden düşüp omzunu kırdı.

Cankurt yazısında "Aylin Hanım, teknede düşüp acı içinde kıvranmaya başlayınca eşi hemen bir ambulans uçak organize edip İstanbul'a getirmiş. Başarılı bir ameliyat geçiren Aylin Hanım, şimdi evinde iyileşmeyi bekliyormuş." dedi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDASI

Aylin Saruhan hakkında bu süreçte bir iddia da dikkat çekti. Cankurt yazısında şunları söyledi:

"Bu arada Aylin Saruhan'ın omzunun kırılmasıyla ilgili yakın çevresinde konuşulan bir iddia da kulağıma geldi. İddiaya göre, Aylin Hanım da modaya uyup zayıfla iğnesi kullanıyormuş ve bu sayede iğne ipliğe dönmüş. Ancak bu arada kasları ve kemikleri zayıflamış. Teknede düşünce de omzu kırılmış. Normalde teknede Aylin Hanım'ınki gibi bir düşmeyle bırakın omzu kol bile kırılmazmış. Yani Aylin Hanım, zayıflama iğnesinin mağduru olmuş. Zayıflama iğneleriyle hızlı kilo verildiği için kas kaybının olduğunu duyuyordum, kas zayıflayınca kemikleri koruması zorlaştığı için Aylin Saruhan'ın yakınlarının bu iddiası doğru olabilir."