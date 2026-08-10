Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü cenazede ortaya çıktı! Eski mesleğine döndü

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu, Birol Güven'in annesinin cenazesinde ortaya çıktı.

Canlandırdığı Şükrü karakteriyle kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanan Şükrü Koruyucu uzun süredir gözlerden uzakta. Dizi sektöründe olmayan ünlü isim eski mesleğine döndü.

Şükrü Koruyucu şoför olarak çalışıyor ve bir takımın futbolcularını maçlara taşıyor. Şimdilerde bir futbol takımının oyuncularını maçlara taşıyan ünlü isim, şoförlük yaptığı döneme ilişkin, "Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde" demişti.

Cenazede görüntülenen Koruyucu'nun son haline "Yıllar acımamış", "Vay be yaşlanmış" yorumları yapıldı.

ŞANS ESERİ O ROLDE OYNADI

Çocuklar Duymasın'a şans eseri dahil olan Şükrü Koruyucu daha önce yaptığı açıklamada "Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım" demişti.