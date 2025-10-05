MAGAZİN

Aynadaki Yabancı oyuncuları kimler? Aynadaki Yabancı nerede çekiliyor?

Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı 'Aynadaki Yabancı' dizisi, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya başladı. Aynadaki Yabancı oyuncuları kimler araştırılıyor. Ayrıca Aynadaki Yabancı nerede çekiliyor merak edildi.

ATV'nin yeni dizisi 'Aynadaki Yabancı', yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı. Aynadaki Yabancı'nın çekim yeri ve oyuncuları merak ediliyor.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Başrollerinde Simay Barlas, Onur Tuna, Sara Yılmaz ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizi, Karaaslan ailesinin gelini Azra'nın yaşadığı travmatik olaylar sonrasında yüzünü değiştirerek intikam arayışına girmesini konu alıyor.

Kadroda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök gibi başarılı oyuncular yer alacak.

Simay Barlas, Azra karakterine hayat vererek hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir dönüşümü canlandırıyor. Onur Tuna'nın "Emirhan", Simay Barlas'ın "Defne", Caner Topçu'nun ise "Barış" karakterine hayat vereceği Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatacak.

AYNADAKİ YABANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekim yerleri de merak konusu. Yapımcılar, mekan seçiminde titiz davranarak, hikayenin atmosferine uygun, etkileyici lokasyonlar tercih etmişler. Çekimler İstanbul'da yapılıyor.

