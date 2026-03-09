Doktor: Başka Hayatta uyarlama mı, konusu ne? Oyuncular merak edildi

NOW TV’nin yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta, 8 Mart Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla konuşulan yapım, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Özellikle dizinin uyarlama olup olmadığı ve gerçek bir hikâyeye dayanıp dayanmadığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA UYARLAMA MI?

Merak edilen sorunun yanıtı kısa sürede ortaya çıktı. Doktor: Başka Hayatta, İtalya’da büyük ilgi gören DOC — Nelle tue mani adlı diziden uyarlandı. Başarılı yapım, İtalya’da yıllardır yüksek izlenme oranları yakalarken Türkiye uyarlaması da şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA KONUSU

Dizi, ağır bir saldırı sonrası son 12 yılını hatırlamadan hayata dönen başarılı doktor Prof. Dr. İnan Kural’ın hikayesini anlatıyor. Hafızasını kaybeden İnan, kendisini geçmişini tanımadığı bir hayatın içinde bulur. Hatırlamadığı ilişkiler, gizemli olaylar ve yarım kalan hesaplaşmalar arasında hem kim olduğunu hem de nasıl bir insan olmak istediğini yeniden keşfetmek zorundadır.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı dizide ayrıca Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar ve Yasemin Yazıcı gibi birçok isim yer alıyor.