Aynı Yağmur Altında hangi gün? Aynı Yağmur Altında oyuncuları kimler?

Nilsu Berfin Aktaş ve Hülya Avşar’ın başrolde olduğu “Aynı Yağmur Altında” dizisinin yayın günü resmen açıklandı! Merakla beklenen ATV dizisi 9 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. “Aynı Yağmur Altında ne zaman, oyuncular kimler?” gibi soruların cevabı burada: güçlü oyuncu kadrosu, derin hikâyesi ve büyük beklenti yaratan yapısıyla dizi sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında hangi gün? Aynı Yağmur Altında oyuncuları kimler?

atv’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan “Aynı Yağmur Altında” dizisinin yayın günü netleşti. “Aynı Yağmur Altında ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler?” soruları arama motorlarında öne çıkarken; güçlü oyuncu kadrosuyla dizi sezonun en çok konuşulan projeleri arasında gösteriliyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NE ZAMAN?

Aynı Yağmur Altında dizisi 9 Şubat Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Pazartesi kuşağında ekrana gelmesi planlanan “Aynı Yağmur Altında”, güçlü hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla “Uzak Şehir” ve “Cennetin Çocukları”na rakip olmaya geliyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI

Nilsu Berfin Aktaş’ın Sofía Martínez rolüne hayat verdiği dizi Londra’dan İstanbul’a taşınan Ali’yle (Burak Tozkoparan) yaşayacağı güçlü aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

İddialı kadrosuyla dikkat çeken dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Nilsu Berfin Aktaş
