MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayrılığa dayanamadı! İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu pozlar paylaştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukcu, birkaç hafta önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çift ayrılık kararına çok fazla dayanamadı ve sevgilisiyle barıştı.

Ayrılığa dayanamadı! İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu pozlar paylaştı
Kubra Akalın

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süre önce 25 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sık sık birlikte paylaşım yapan ve her fırsatta mutluluklarını dile getiren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirmişti.

Ayrılığa dayanamadı! İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu pozlar paylaştı 1

Konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik.Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullanmıştı." demişti.

Ayrılığa dayanamadı! İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu pozlar paylaştı 2

Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu Alaçatı'da tatile çıktı.

İrem Derici dudak dudağa anlarını "P.S. Ayrılamadılar, 366. gün" notuyla paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Camper'ın en havalı modelindeki net %50 indirimi kaçırmayın

Camper'ın en havalı modelindeki net %50 indirimi kaçırmayın

 Kompakt, şık ve ekonomik! Çok satanlar listesinin yıldızı...

Kompakt, şık ve ekonomik! Çok satanlar listesinin yıldızı...

 Kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak kahve makineleri

Kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak kahve makineleri

 Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladıÜzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı
Bu sefer İtalya'da! Beyaz bikinisiyle poz verdiBu sefer İtalya'da! Beyaz bikinisiyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

685 milyon dolara almıştı, Türkiye'nin dev şirketiydi

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

Bakan Tekin duyurdu! LGS soruşturmasında yeni gelişme: Valilik hepsini görevden aldı

Mezarlıkta vardiyalı nöbetteler 'Tanımadığımızı almıyoruz'

Mezarlıkta vardiyalı nöbetteler 'Tanımadığımızı almıyoruz'

Dünyanın konuştuğu faciada bilanço yükseldi! Korkunç görüntüler geldi

Dünyanın konuştuğu faciada bilanço yükseldi! Korkunç görüntüler geldi

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.