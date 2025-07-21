Ayrılığa dayanamadı! İrem Derici sevgilisiyle aşk dolu pozlar paylaştı

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir süre önce 25 yaşındaki DJ Melih Kunukcu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sık sık birlikte paylaşım yapan ve her fırsatta mutluluklarını dile getiren ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik.Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullanmıştı." demişti.

Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu Alaçatı'da tatile çıktı.

İrem Derici dudak dudağa anlarını "P.S. Ayrılamadılar, 366. gün" notuyla paylaştı.