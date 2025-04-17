Ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Nesrin Cavadzade havuz pozlarıyla gündemde

‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı aldığını duyurmuştu.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Dizisinin final yapmasıyla birlikte Ibiza'ya giden ünlüm isim havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Sezonu erkenden açan Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımına "Soğuk suya dalma" notunu düştü. Güzel oyuncunun peş peşe yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme; 'sezon açılmış', 'bu sene sezon erken açıldı' gibi yorumlar yapıldı.
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