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Ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Nesrin Cavadzade havuz pozlarıyla gündemde

Sandık Kokusu dizisinin setinde tanıştığı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Ibiza'ya giden Cavadzade, havuz içerisinde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Nesrin Cavadzade havuz pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı aldığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Dizisinin final yapmasıyla birlikte Ibiza'ya giden ünlüm isim havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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PEŞ PEŞE YAYINLADI

Sezonu erkenden açan Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımına "Soğuk suya dalma" notunu düştü. Güzel oyuncunun peş peşe yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü isme; 'sezon açılmış', 'bu sene sezon erken açıldı' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade sandık kokusu
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