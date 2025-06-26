Ayrılık sonrası imaj tazeledi! Pelin Akil'in yeni hali çok beğenildi

2016 yılında nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin yollarını ayıracağı ileri sürülmüştü.

İddiaları doğrulayan açıklama Pelin Akil'den geldi. Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil ayrılık açıklamasının ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü isim saçlarını kısacık kestirdi.

YORUM YAĞDI

Pelin Akil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika olmuş', 'çok yakışmış', 'mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.