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'Ayrılsak da beraberiz!' Okan Buruk ve eski eşi tatilde görüntülendi

17 yıllık evliliklerini geçen yıl noktalayan Okan Buruk ve Nihan Akkuş çocukları için sık sık bir arata geliyor. Okan Buruk ve eski eşi bu sefer de tatile birlikte çıktı.

'Ayrılsak da beraberiz!' Okan Buruk ve eski eşi tatilde görüntülendi
Kubra Akalın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikâh masasına oturmuş, 2009’da da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına almıştı. 17 yıllık evlilik geçen sene resmen sona eren çift çocukları için ise sık sık bir araya geliyor.

Özel hayatına dair dedikodularla zaman zaman gündeme gelen Okan Burak özel hayatı gözlerden uzak yaşamak istese de bu pek mümkün olmuyor.

Ayrılsak da beraberiz! Okan Buruk ve eski eşi tatilde görüntülendi 1

Boşandıktan sonra birçok kez beraber görüntülenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yaz tatiline de birlikte çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; şki ünlü isim önceki gün oğullarıyla Çeşme’deydi.

Akkuş’la beraber güneşlenirken objektife yansıyan Buruk, daha sonra oğluyla denizde voleybol oynadı.

Ayrılsak da beraberiz! Okan Buruk ve eski eşi tatilde görüntülendi 2

Sosyal medyada Okan Buruk ve eski eşine dair "Olması gereken bu", "Çok güzeller", "Dost kalmışlar ne güzel" yorumları yapıldı.

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Okan Buruk
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