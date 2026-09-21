MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla'dan İlker Kaleli itirafı

Ayşe Arman'a konuk olan Sıla özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu. Sıla sevgilisi İlker Kaleli'nin yer aldığı The Turkish Passion dizisindeki sevişme sahnelerini izlemediğini açıkladı.

Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla'dan İlker Kaleli itirafı

Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, magazin dünyasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.
Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla dan İlker Kaleli itirafı 1

Sıla'nın özellikle İlker Kaleli'ye dair söylediği sözler gündeme geldi. Sıla sevgilisinin İspanyolca bilmeden İspanyol dizisinde oynadığını söyledi.
Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla dan İlker Kaleli itirafı 2

Ayşe Arman Kaleli'nin yer aldığı The Turkish Passion dizisinden bahsederken konu sevişme sahnelerine de geldi.

Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla dan İlker Kaleli itirafı 3

AYŞE ARMAN'A YANITI GÜNDEM OLDU

Ayşe Arman "Orada acayip sevişme sahneleri vardı sen onu izlerken ne yaptın?" deyince Sıla "Anlatsana bana nasıldı ben seyretmedim çünkü" dedi. Sıla devamında "Sinir sahibi olmamak için seyretmedim. Arkadaşlarım da izledik çok güzel sen seyretme, dediler. Annesi ve ben bir izlemedik sanırım" ifadelerini kullandı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu! Yayın tarihi...Fragmana İsmail Hacıoğlu damga vurdu! Yayın tarihi...
Kızları eğitim için Türkiye'den gitti! O ülkede okuyacakKızları eğitim için Türkiye'den gitti! O ülkede okuyacak
Anahtar Kelimeler:
Sıla Gençoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

e-Devlet’te bu harfleri görenler dikkat! Emekli maaşını riske atabilir

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.