Ayşe Arman açık açık erotik sahneleri sordu! Sıla'dan İlker Kaleli itirafı

Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, magazin dünyasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.



Sıla'nın özellikle İlker Kaleli'ye dair söylediği sözler gündeme geldi. Sıla sevgilisinin İspanyolca bilmeden İspanyol dizisinde oynadığını söyledi.



Ayşe Arman Kaleli'nin yer aldığı The Turkish Passion dizisinden bahsederken konu sevişme sahnelerine de geldi.

AYŞE ARMAN'A YANITI GÜNDEM OLDU

Ayşe Arman "Orada acayip sevişme sahneleri vardı sen onu izlerken ne yaptın?" deyince Sıla "Anlatsana bana nasıldı ben seyretmedim çünkü" dedi. Sıla devamında "Sinir sahibi olmamak için seyretmedim. Arkadaşlarım da izledik çok güzel sen seyretme, dediler. Annesi ve ben bir izlemedik sanırım" ifadelerini kullandı.