Teşkilat'ın Beren'i öldü mü? Zehra Yılmaz diziye geldiği gibi gitti

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, heyecan ve aksiyon dolu yedinci sezonuna 185’inci bölümüyle başladı. Yenilenen kadrosuyla dikkat çeken dizide Zehra Yılmaz da öne çıktı. İlk bölüm sonrası Teşkilat'ın Beren'i öldü mü? sorusu merak edildi.
Teşkilat'ta Beren karakterine hayat veren Zehra Yılmaz ölerek diziden ayrıldı. Daha sezonun ilk bölümünde diziden ayrılan Zehra Yılmaz X'te de konuşuldu.
Beren karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, sezonun ilk bölümünde diziye ölerek veda edince seyirciden şu eleştiriler geldi:
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