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Teşkilat'ın Beren'i öldü mü? Zehra Yılmaz diziye geldiği gibi gitti

Teşkilat dizisinde Beren karakterini canlandıran Zehra Yılmaz’ın yeni sezona başlar başlamaz diziye veda etmesi tepki çekti. Zehra Yılmaz'ın yeni sezonun ilk bölümünde kadrodan çıkarılması seyirciden eleştiri aldı.

Teşkilat'ın Beren'i öldü mü? Zehra Yılmaz diziye geldiği gibi gitti

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, heyecan ve aksiyon dolu yedinci sezonuna 185’inci bölümüyle başladı. Yenilenen kadrosuyla dikkat çeken dizide Zehra Yılmaz da öne çıktı. İlk bölüm sonrası Teşkilat'ın Beren'i öldü mü? sorusu merak edildi.

Teşkilat ın Beren i öldü mü? Zehra Yılmaz diziye geldiği gibi gitti 1

Teşkilat'ta Beren karakterine hayat veren Zehra Yılmaz ölerek diziden ayrıldı. Daha sezonun ilk bölümünde diziden ayrılan Zehra Yılmaz X'te de konuşuldu.

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Beren karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, sezonun ilk bölümünde diziye ölerek veda edince seyirciden şu eleştiriler geldi:

Teşkilat ın Beren i öldü mü? Zehra Yılmaz diziye geldiği gibi gitti 2

  • Ya rolde iyiydi keşke devam etseydi
  • Çok saçma oldu yakışmıştı diziye
  • Allah kahretsin böyle bir senaryo, çok yakışmıştı bu rolü
  • Yakışmıştı role devam etseydi keşke
  • Çok da iyiydi gereksiz bir ölüm oldu.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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