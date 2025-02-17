Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi! Cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı!

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açılmıştı. Menajer Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haftalardır cezaevinde olan Barım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNCE TAHLİYE KARARI SONRA İTİRAZ!

Gezi Parkı davasından tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatlarının itiraz başvurusu görüşüldü. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde tutukluluğun itirazını değerlendiren 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verdi. Ancak savcılık bu karara itiraz etti.

Savcılık, itiraz değerlendirirken aynı zamanda cezaevinde çıkma ihtimaline karşı Ayşe Barım hakkında yakalama kararı çıkarttı. 20. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını yerinde bularak tahliye kararını kaldırıp, tutukluluğunun devamına hükmetti.