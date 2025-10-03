Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı! Önceki gün tahliye edilmişti

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı incelemiş ve itirazı kabul etmemişti.

Bunun ardından mahkeme dosyayı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Barım, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ GÜN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilen Menajer Ayşe Barım, önceki gün cezaevinden çıkmıştı. Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söylemişti.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlendi.

Salonda Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevil Demirci, Şükran Ovalı Erkin, Zafer Algöz, Enver Aysever tanık sıfatıyla yer aldı.