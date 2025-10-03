MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı! Önceki gün tahliye edilmişti

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Buna göre, Barım yeniden tutuklanarak cezaevine götürülecek.

Mustafa Fidan

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı incelemiş ve itirazı kabul etmemişti.

Bunun ardından mahkeme dosyayı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Barım, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı! Önceki gün tahliye edilmişti 1

ÖNCEKİ GÜN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilen Menajer Ayşe Barım, önceki gün cezaevinden çıkmıştı. Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söylemişti.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı! Önceki gün tahliye edilmişti 2

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlendi.

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı! Önceki gün tahliye edilmişti 3

Salonda Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevil Demirci, Şükran Ovalı Erkin, Zafer Algöz, Enver Aysever tanık sıfatıyla yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdıYeni yaşını kutladı! Son pozlarına beğeni yağdı
İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildiİnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gezi Parkı tahliye Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.