Fatih Ürek'in sağlık durumu: Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran ve acil müdahale ile hayata döndürülen Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek'in sağlık durumu, magazin dünyasının ve sevenlerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Sosyal medyada dolaşan asılsız 'Fatih Ürek öldü' iddiaları ise yakın çevresi ve menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da edinilen bilgilere göre Fatih Ürek'in durumu stabil ancak kritikliğini koruyor. Tedavisi titizlikle sürdürülürken, doktorlar sanatçının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor.

Sevenleri, Fatih Ürek'ten gelecek iyi haberleri umutla beklerken, sosyal medya üzerinden sanatçıya destek mesajları yağdırıyor.