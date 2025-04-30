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Ayşe Barım iddianamesinde yeni detaylar! Ünlü oyuncuların da adı geçiyor

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede çok sayıda ünlü ismin de adı geçtiği ortaya çıktı.

Ayşe Barım iddianamesinde yeni detaylar! Ünlü oyuncuların da adı geçiyor
Öznur Yaslı İkier

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan iddianame hazırlandı.

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İddianamede Ayşe Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Ayşe Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketinin o dönemde ünlü isimlerle birlikte çalıştığı ve sahip olduğu gücü kullanarak sosyal medyada Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için ünlüleri kullandığı iddia edildi.

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Ayşe Barım hakkında düzenlenen iddianamede birçok ünlü ismin de adı geçti. Ekol Tv'de yer alan habere göre; Ayşe Barım’ın talimatıyla sosyal medyadan destek mesajı paylaştığı iddia edilen ünlüler şöyle sıralandı;

DESTEK MESAJI PAYLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ÜNLÜLER

HelpTurkey başlığı altında, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Ezgi Mola, Hande Erçel, Nur Fettahoğlu, Şükrü Özyıldız.

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GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILDIĞI İDDİA EDİLEN ÜNLÜLER:

Barım’ın talimatıyla Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddia edilen ünlüler: Ali Atay, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Hazal Kaya, Hümeyra, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor.

BARIM İLE BİLDİRİ OKUDUĞU İDDİA EDİLEN ÜNLÜLER:

Barım’ın Gezi Parkı Eylemleri sırasında Ozan Güven, Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu, Can Bonomo gibi isimlerle birlikte bildiri okuduğu da iddia edildi.

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Ayşe Barım
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