Ayşe Barım konuşulurken Ezgi Mola karavandan paylaştı! Notu tepki çekti

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar gündemde.

Ayşe Barım'a destek mesajları yağarken tepkiler de vardı. Sektördeki tekelleşme konuşulurken Pelin Karahan, Deniz Işın, Nihal Yalçın gibi isimler dizi sektöründeki bu tekelleşmeye tepki gösterdi.

Özellikle Deniz Işın'ın "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" sözleri konuşuldu.



Bu süreçte Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı Ezgi Mola karavandan bir paylaşımda bulundu.

Set karavanından paylaşım yapan Ezgi Mola "Oh oh dökün taşlarınızı!" notuyla tepki çekti. Ezgi Mola'nın paylaşımına "Millet işimden oldum diyor kadının paylaşımına bak", "Ne çirkin bir paylaşım" tepkileri geldi.