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  4. Ayşe Barım soruşturmasında Serenay Sarıkaya adliyede! 5 milyon dolar sorusundaki tavrı dikkat çekti

Ayşe Barım soruşturmasında Serenay Sarıkaya adliyede! 5 milyon dolar sorusundaki tavrı dikkat çekti

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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Günlerdir magazin manşetleri ünlü menajer Ayşe Barım hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Adliyeden ilk görüntüler dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Ayşe Barım'ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar artınca ünlü menajer hakkında soruşturma başlatıldı.

AYŞE BARIM

Öte yandan oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın da reklam aşkı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

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ADLİYEDEKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Adliyeye avukatları eşliğinde gelen Serenay Sarıkaya soruları yanıtlamazken
5 milyon dolar sorusunu duyunca da havalara bakıp gülümsedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın hallerini görenler "Çok gergin görünüyor", "Tedirgin yazık" yorumlarında bulundu.

ISTANBUL--SERENAY-SARIKAYA-CAGLAYAN-ADLI_516421_152845

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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