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Ayşe Ekiz Esra Tokelli'nin konuğu oldu! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 11:32
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MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin konuğu olan bu sezonun en çok konuşulan ismi Ayşe Ekiz görünümüyle gündeme geldi. Ekiz'in makyajı ve estetikli haline yorum yağdı.

Ayşe Ekiz Esra Tokelli'nin konuğu oldu! Estetikli görünümüne yorum yağdı: Doğal kal!

Masterchef Türkiye'nin son sezonunda Afyonkarahisarlı yarışmacı Ayşe Ekiz çok konuşulmuştu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı.

Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir toplamıştı. Yarışmadan dereceyle ayrılamamış olsa da tavırları ve doğallığıyla dikkat çeken Ayşe Ekiz yine gündemde.

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Ayşe Ekiz MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler programına katıldı. Estetikleri ve makyajıyla dikkat çeken Ayşe'nin son görünümü sosyal medyayı ikiye böldü.

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Ayşe Ekiz'e kimileri "Doğal kal" derken kimileri ise "Çok güzel olmuşsun" dedi.

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Ayşe Ekiz "Hayatım tabii ki değişti, kendimi geliştirdim. İş teklifleri aldım ailemin yanında kalmam gerekti ama birkaç ay sonra işe başlayacağım" dedi.

MasterChef Ayşe "

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