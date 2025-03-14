Ayşecan Tatari boşanma haberlerini sosyal medyadan doğruladı!

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

Ayşecan Tatari, geçtiğimiz aylarda annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ve kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü isim, uzun süredir bir projede yer almaması hakkında, "Ekranlara dönmek gibi planım yok" açıklamasını yapmıştı.

"BOŞANMA FALAN YOK ASLA OLAMAZ"

Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili usta sanatçı, "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Burdan da torunumun yanına gideceğim" sözleriyle ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

FOTOĞRAFTAKİ NOT DOĞRULADI

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin boşanacakları iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. 36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etti.

Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutlayan Tatari, gönderisine şu mesajı yazdı:

''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.''