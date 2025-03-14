MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşecan Tatari boşanma haberlerini sosyal medyadan doğruladı!

Ayşecan Tatari boşanma haberlerini sosyal medyadan doğruladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.03.2025 21:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ayşecan Tatari ve meslektaşı eşi Edip Tepeli'nin boşanma haberleri birkaç gündür magazin gündemindeydi. Çift, ayrılık haberlerini paylaştıkları fotoğrafla resmen duyurdu. İşte detaylar...

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

Ayşecan Tatari, geçtiğimiz aylarda annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ve kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü isim, uzun süredir bir projede yer almaması hakkında, "Ekranlara dönmek gibi planım yok" açıklamasını yapmıştı.

"BOŞANMA FALAN YOK ASLA OLAMAZ"

Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili usta sanatçı, "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Burdan da torunumun yanına gideceğim" sözleriyle ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

GDFGDFG

FOTOĞRAFTAKİ NOT DOĞRULADI

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin boşanacakları iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. 36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etti.

gfdgd

Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutlayan Tatari, gönderisine şu mesajı yazdı:

''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.''

57567

Mynet'in Sesi
Survivor'da dördüncü eleme adayı ifşa oldu! Survivor'da dördüncü eleme adayı ifşa oldu!
Hakim karşısına çıkacaklar! Tarih belli olduHakim karşısına çıkacaklar! Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması: "37 bin personel ataması yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması: "37 bin personel ataması yapacağız"

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.