Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli evleri ayırdı! Anne Aliye Uzunatağan "Çok üzülmedim" dedi

Çocuklar Durmasın ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Edip Tepeli ile ayrılık kararını duyurdu.

Tatari, gönderisine ''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.'' notunu yazmıştı.

''EVLERİ AYIRDILAR''

Milliyet'te yer alan habere göre; usta oyuncu Aliye Uzunatağan, İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncu, kızı Ayşecan Tatari’nin sekiz yıllık eşi Edip Tepeli’yle ilgili ayrılık açıklaması yapmasına, “Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar. Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir yerden ev tuttu” ifadelerini kullandı.

Aliye Uzunatağan, “Siz bu duruma üzüldünüz mü?” sorusuna, “Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm, o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi” cevabını verdi.