Babaları cinsiyet değiştirmişti! Son hali ortaya çıktı...

Kardashian/Jenner ailesi hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Caitlyn Jenner son haliyle dikkat çekti.

Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirmişti. Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn, geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında göstererek "Artık özgürüm" demişti. Caitlyn Jenner o dönem sosyal medyadan büyük destek yağmıştı.

Ailenin diğer üyelerine göre oldukça kendi halinde ve gözlerden uzak yaşayan yaşayan Caitlyn Jenner'in son hali merak edildi.

Öte yandan Caitlyn Jenner, eski eşi Kris Jenner'la görüşmediğini de şu sözlerle açıklamıştı:

"Kris ile artık gerçekten hiç konuşmuyorum. Üzücü... Eğer herhangi bir iletişim varsa; Sophia Hutchins, o benim menajerim, gösteriyi o yönetiyor."