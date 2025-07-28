'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! Ege Tanman ve Keremcem 20 yıl sonra aynı pozu verdi

Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra gibi usta sanatçıların rol aldığı, 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' filminde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle üne kavuşan genç oyuncu Ege Tanman kocaman oldu.

Çocuk oyuncu olarak tanınan 27 yaşındaki Tanman'ın değişimi herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ege Tanman yıllar sonra Keremcem ile buluştu.

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile bir araya gelen Ege Tanman, birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Genç oyuncu Tanman, nostaljik pozu ''20 yıl.. Kerem abi aynı, ben biraz değişmişim'' notuyla Instagram'dan yayımladı.

Keremcem ve Tanman'ın yer aldıkları fotoğrafa sosyal medyada beğeni yağdı.

BABAM VE OĞLUM SERÜVENİ

Genç oyuncu daha önce yaptığı bir paylaşımda şunları söylemişti:

"Geçen günlerde eski fotoğrafları karıştırırken Babam ve Oğlum’un casting sürecinde babamın Çağan Irmak’a attığı maile ulaştım. Ajanstaki ilk elemeleri bile geçememişken, bu mail’in üstüne Çağan Abi’nin asistanı, babamı arayıp bizi görüşmeye davet etmişti. Görüşmeden sonra her şey çok keyifliydi, ölçülerim falan alındı ancak bi süre sonra telefon açıp bu projede benimle çalışamayacaklarını söylemişlerdi. Bu projeyi nasıl gönülden istediysek, benim yerime oynayacak arkadaş ezber konusunda sıkıntı yaşamış, o yüzden tekrar ben seçilmiştim."