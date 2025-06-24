Babası Bruce Willis'in son halini paylaşınca tepki çekti! "O savunmasız biri"

Bruce Willis'e afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in kızı Tallulah, babasının son halini paylaştı.

Babası Bruce Willis ile babaannesini ziyaret eden Tallulah Willis, aktör ile nişanlısının verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı. Ancak Willis'in paylaşımları bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Bir kullanıcı, Willis'in paylaşımına "Bence babanı ifşa etmemelisin! O savunmasız! Ve bazı şeyler gizli tutulmalı! Bunu yayınlamak için onun iznini almadın." yorumunda bulundu.

31 yaşındaki Tallulah Willis, kullanıcıya "Merhaba. Sizi anlıyorum. Bir aile olarak paylaşım yaparken sağduyulu davranıyoruz. Bugün gülümsemelerle dolu harika bir gündü. Bunu dünyaya göstermek için bir karar verdim çünkü onun herkes için ne anlama geldiğini biliyorum" diye yanıt verdi.