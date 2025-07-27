Babası tekne faciasında kayboldu! Begüm Akkaya yıllar sonra içini döktü: Bir toprağı yok diye...

Oyuncu Begüm Akkaya, yıllar önce babasını Norman Atlantic faciasında kaybetti.

2014 yılında İtalya'ya doğru seyrederken Patra Limanı'ndan ayrılan Norman Atlantic feribotunda çıkan yangın sonrası Dr. Hakan Akkaya, altı Yunan vatandaşıyla birlikte bindiği filikada kaybolmuştu.

Oyuncu Begüm Akkaya yıllar önce babasının yaşamını yitirdiği trajik deniz kazası sonrasında yaşadığı duyguları ilk kez dile getirdi.

Aradan geçen yılların ardından suskunluğunu bozan Begüm Akkaya, yaşadığı büyük kaybı ve yas sürecini anlattı. Akkaya, konuk olduğu programda şunları söyledi:

"Biraz kabullendim. Babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum, bir yeri yok, benim gidip dua edebileceğim bir toprağı yok diye ama sonra denizler özgürlüğü simgeliyor. Aslında her deniz kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Bazı gerçeklerden kaçamıyor insan"