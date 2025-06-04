Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış

Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç son olarak, kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'ın demans rahatsızlığı ve Emine Alangoya ile evliliğinin iptali iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

2.7 milyar servetiyle adından söz ettiren İpek Kıraç'ın, evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Kıraç'ın iki yıldır aşk yaşadığı Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile hayatını birleştirmeye karar verdiği öğrenildi.

İpek Kıraç'ın eylül ayında da nikah masasına oturmayı planladığı konuşulanlar arasında. Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın evlat edindiği ve Türkiye'nin 6. zengini olan İpek Kıraç'ın evlilik iddialarının da sosyete içinde gündem olduğu ifade ediliyor.

Sezer Uysal'ın ise, Bursa'dan çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Mahmut Orhan ve yine müzik piyasasından Aytaç Kart ile arkadaş oldukları, geçmişte birlikte bekar evinde yaşadıkları biliniyor.