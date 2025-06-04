MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış

Türkiye'nin 6. zengini olan İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali iddiaları sonrası bu kez kendi özel hayatıyla gündemde. İpek Kıraç'ın, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış
Öznur Yaslı İkier

Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç son olarak, kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'ın demans rahatsızlığı ve Emine Alangoya ile evliliğinin iptali iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

2.7 milyar servetiyle adından söz ettiren İpek Kıraç'ın, evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

ipek kıraç kapak

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Kıraç'ın iki yıldır aşk yaşadığı Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile hayatını birleştirmeye karar verdiği öğrenildi.

İPEK KIRAÇ

İpek Kıraç'ın eylül ayında da nikah masasına oturmayı planladığı konuşulanlar arasında. Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın evlat edindiği ve Türkiye'nin 6. zengini olan İpek Kıraç'ın evlilik iddialarının da sosyete içinde gündem olduğu ifade ediliyor.

sezer uysal

Sezer Uysal'ın ise, Bursa'dan çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Mahmut Orhan ve yine müzik piyasasından Aytaç Kart ile arkadaş oldukları, geçmişte birlikte bekar evinde yaşadıkları biliniyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde
Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli olduSetlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
inan kıraç ipek kıraç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.