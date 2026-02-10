MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bad Bunny'nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı

Super Bowl 60 devre arası şovunda sahne alan Bad Bunny, tamamen İspanyolca performansıyla müzik tarihine adını yazdırırken, unutulmaz şovun ardından ünlü yıldızın geçmişi ve değişimi yeniden gündeme geldi.

Bad Bunny'nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl, bu yıl devre arası gösterisiyle de uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu. Super Bowl 60’ta sahneye çıkan Bad Bunny, tamamı İspanyolca olan performansıyla ezberleri bozarak tarihe geçti.

Bad Bunny nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı 1

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu performans sonrası ünlü sanatçının eski hali, kariyer yolculuğu ve yıllar içindeki dikkat çekici değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bad Bunny nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı 2

Dünyaca ünlü müzisyen Benito Antonio Martínez Ocasio, yani Bad Bunny, kariyerine SoundCloud’da bağımsız bir sanatçı olarak başladı ve 19 yaşında müziğini internette paylaşırken henüz geniş kitlelerce tanınmıyordu. O dönemde sık sık gözlük takan, spora bağlı olmayan daha sade bir görünümü vardı.

Bad Bunny nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı 3

KASİYER OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Babası Tito kamyon şoförü, annesi Lysaurie ise emekli öğretmen olan isim, 13 yaşına kadar da kilise korosunda ilahi söylerdi. 2016 yılında Vega Baja'da bir markette kasiyer olan şarkıcı SoundCloud'a bağımsız sanatçı olarak şarkı yükledi.

Bad Bunny nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı 4

"Diles" şarkısı, DJ Luian'ın dikkatini çekerek sahibi olduğu Hear This Music plak şirketine imza attırdı.

Bad Bunny nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı 5

O zamandan beri, ABD Hot Latin Songs listesinde ilk 10'a girmeyi başaran isim, Latin Amerika trap piyasasının önde gelen isimlerinden biri oldu. Bad Bunny, 2026'da GRAMMY Ödülleri’nde Yılın Albümü ödülünü kazandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öykü Gürman'dan Taşacak Bu Deniz itirafı! Öykü Gürman'dan Taşacak Bu Deniz itirafı!
Gayrimeşru çocuk sorun olmuştu! Bomba iddiaGayrimeşru çocuk sorun olmuştu! Bomba iddia

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bad Bunny
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.