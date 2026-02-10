Bad Bunny'nin eski hali ve değişimi sosyal medyayı salladı! Eski mesleği şaşırttı

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl, bu yıl devre arası gösterisiyle de uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu. Super Bowl 60’ta sahneye çıkan Bad Bunny, tamamı İspanyolca olan performansıyla ezberleri bozarak tarihe geçti.

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu performans sonrası ünlü sanatçının eski hali, kariyer yolculuğu ve yıllar içindeki dikkat çekici değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü müzisyen Benito Antonio Martínez Ocasio, yani Bad Bunny, kariyerine SoundCloud’da bağımsız bir sanatçı olarak başladı ve 19 yaşında müziğini internette paylaşırken henüz geniş kitlelerce tanınmıyordu. O dönemde sık sık gözlük takan, spora bağlı olmayan daha sade bir görünümü vardı.

KASİYER OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Babası Tito kamyon şoförü, annesi Lysaurie ise emekli öğretmen olan isim, 13 yaşına kadar da kilise korosunda ilahi söylerdi. 2016 yılında Vega Baja'da bir markette kasiyer olan şarkıcı SoundCloud'a bağımsız sanatçı olarak şarkı yükledi.

"Diles" şarkısı, DJ Luian'ın dikkatini çekerek sahibi olduğu Hear This Music plak şirketine imza attırdı.

O zamandan beri, ABD Hot Latin Songs listesinde ilk 10'a girmeyi başaran isim, Latin Amerika trap piyasasının önde gelen isimlerinden biri oldu. Bad Bunny, 2026'da GRAMMY Ödülleri’nde Yılın Albümü ödülünü kazandı.