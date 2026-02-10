MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mükremin Gezgin'in abisi cinsiyet mi değiştirdi? Gerçek ortaya çıktı

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Mükremin Gezgin geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Mükremin Gezgin'in abisi Hasan Gezgin adlı kişinin ise cinsiyet değiştirdiği X'te dolaşıma girdi. Gerçek ise bambaşka çıktı.

Mükremin Gezgin'in abisi cinsiyet mi değiştirdi? Gerçek ortaya çıktı

MYNET DETAY- Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mükremin Gezgin geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

Mahkeme, Mükremin Gezgin hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi.

Mükremin Gezgin in abisi cinsiyet mi değiştirdi? Gerçek ortaya çıktı 1

Mükremin Gezgin'in tutuklanması sonrasında abisi olduğu iddia edilen Hasan Gezgin'in cinsiyet değiştirdiği iddiaları X'te yayıldı.

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Gezgin'in abisi olduğu söylenen kişi Orçun Bu adından bir makyaj sanatçısı çıktı. İddiaları yalanlayan Orçun Almanya'da makyaj sanatçısıymış...

Mükremin Gezgin in abisi cinsiyet mi değiştirdi? Gerçek ortaya çıktı 2

Orçun Bu "Mükremin'i tanıyorum ama abisi değilim yalan yanlış haberlere inanmayın" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saçlarını kazıtıp dua istemişti! Acı haber geldiSaçlarını kazıtıp dua istemişti! Acı haber geldi
İç çamaşırı markası için sınırları zorladı! "Wanda görmesin!"İç çamaşırı markası için sınırları zorladı! "Wanda görmesin!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.