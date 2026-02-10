Mükremin Gezgin'in abisi cinsiyet mi değiştirdi? Gerçek ortaya çıktı

MYNET DETAY- Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mükremin Gezgin geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

Mahkeme, Mükremin Gezgin hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi.

Mükremin Gezgin'in tutuklanması sonrasında abisi olduğu iddia edilen Hasan Gezgin'in cinsiyet değiştirdiği iddiaları X'te yayıldı.

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Gezgin'in abisi olduğu söylenen kişi Orçun Bu adından bir makyaj sanatçısı çıktı. İddiaları yalanlayan Orçun Almanya'da makyaj sanatçısıymış...

Orçun Bu "Mükremin'i tanıyorum ama abisi değilim yalan yanlış haberlere inanmayın" dedi.