Bahar Candan hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen özel gece dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Serenay Sarıkay, Bergüzar Korel, Helin Kandemir, Cem Yılmaz gibi isimlerin katıldığı kutlamada bu kez farklı bir detay konuşuldu.

İÇERİ ALINMADI

Bahar Candan'ın organizasyonun girişinde beklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Candan'ın isminin davetli listesinde olmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü.

Kapıda bekleyen Bahar Candan ise, kuaförde saçlarının yandığını ve bu yüzden geç kaldığını söyledi.