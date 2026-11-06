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Bahar Candan hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması dün akşam gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Bahar Candan'da hazırlanıp geldi ancak içeri alınmadı. Candan'ın isminin davetli listesinde olmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü.

Bahar Candan hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen özel gece dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Serenay Sarıkay, Bergüzar Korel, Helin Kandemir, Cem Yılmaz gibi isimlerin katıldığı kutlamada bu kez farklı bir detay konuşuldu.

Bahar Candan hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı 1

İÇERİ ALINMADI

Bahar Candan'ın organizasyonun girişinde beklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Candan'ın isminin davetli listesinde olmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü.

Bahar Candan hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı 2

Kapıda bekleyen Bahar Candan ise, kuaförde saçlarının yandığını ve bu yüzden geç kaldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Bahar Candan
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