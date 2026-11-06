Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Son hali gündem oldu

Müzik dünyasının sınır tanımayan ve her hareketiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe, bu defa yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

Saçlarını turuncuya boyatan ünlü isim, kuaför salonunda aynanın karşısına geçerek yeni stilini gösterdi.

Kuaför salonundaki neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü ismin yeni görünümü takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe için sosyal medyada; 'Yakışır ablama', 'Her şey yakışıyor', 'Her hali güzel', 'Ne yapsa olur' gibi yorumlar yapıldı.