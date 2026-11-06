MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Son hali gündem oldu

Kendine has tarzı, enerjisi ve şarkılarıyla Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saçlarını turuncuya boyatan ünlü ismin bu hali de takipçilerinden tam not aldı.

Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Müzik dünyasının sınır tanımayan ve her hareketiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe, bu defa yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

Saçlarını turuncuya boyatan ünlü isim, kuaför salonunda aynanın karşısına geçerek yeni stilini gösterdi.

Yıldız Tilbe den radikal imaj değişikliği! Son hali gündem oldu 1

Kuaför salonundaki neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü ismin yeni görünümü takipçilerinden tam not aldı.

Yıldız Tilbe den radikal imaj değişikliği! Son hali gündem oldu 2

YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe için sosyal medyada; 'Yakışır ablama', 'Her şey yakışıyor', 'Her hali güzel', 'Ne yapsa olur' gibi yorumlar yapıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı Hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı
Lüks villayı erken tahliye edince ortalık karıştı! Icardi'ye haciz şoku Lüks villayı erken tahliye edince ortalık karıştı! Icardi'ye haciz şoku

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.