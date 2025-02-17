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  4. Bahar Candan Survivor Yunus Emre'ye mesaj atmış! Karısı deliye döndü ifşa etti

Bahar Candan Survivor Yunus Emre'ye mesaj atmış! Karısı deliye döndü ifşa etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 07:35
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Skandal paylaşımlarıyla tanınan ve bir süre önce tutuklanıp cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Bahar Candan bu sefer de Survivor Yunus Emre'ye mesaj atmış. Yunus Emre'nin karısı Beria Özden deliye dönerek mesajı ifşa etti.

Bahar Candan Survivor Yunus Emre'ye mesaj atmış! Karısı deliye döndü ifşa etti

Survivor 2024'de kavgaları, aldığı cezaları ve Aleyna Kalaycıoğlu ile olan arkadaşlığıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre kadar Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de adından söz ettirmişti.

Yunus Emre'nin eşi olan Beria Özden paylaşımlarıyla gündemden düşmemişti. Beria Özden, Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını söyleyince günlerce konuşulmuştu.

Özden şimdi de kocasına gelen bir mesajı ifşa ederek gündeme geldi. Mesaj ise tanıdık bir isimdendi: Bahar Candan.

Ablası Nihal Candan ile bir süre önce tutuklanan ve tahliye olduktan sonra hayatına aynı şekilde devam eden Candan bu sefer de Yunus Emre'ye mesaj attı.

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Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı emojili mesajı "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" notuyla Instagram hikayesinde paylaştı.

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"BASİT, GURURSUZ"

İddiaların ardından Bahar Candan, Yunus Emre'nin bodyguard'ı olduğuna dair paylaşımlar yaptı.

"Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna sessiz kalmadı! "Kocanı neden paylaşmıyorsun?" yorumuna sessiz kalmadı!

Beria Özden bu paylaşımdan sonra iyice çıldırarak "Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzlu, hayattan ders çıkarma 0."

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Bahar Candan
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