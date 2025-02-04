Bahar dizisinden usta oyuncu ayrılıyor mu? Senaryo ekibinin paylaşımı kafa karıştırdı

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katılırken yeni bölüm fragmanı kafaları karıştırdı.

Son bölümde bayılan Bahar, Timur'la birlikte karantinaya alınırken Bahar'ın annesi Gülçiçek ise fragmanda bayılıyor.

USTA OYUNCU AYRILIYOR MU?

Fragmanda bir ismin öldüğü belirtilirken senaryo ekibinden bir ismin yaptığı paylaşım da soru işaretleri oluşturdu. Bu paylaşım, Gülçiçek Hanım'ı canlandıran Füsun Demirel'in diziden ayrılma ihtimalini akıllara getirdi.