Bahar Şahin yeni imajını paylaştı: 'Kesin pişman olacağım'

'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Bahar Şahin imaj değiştirdi.

Değişim öncesindeki heyecanını takipçileriyle paylaşan Bahar Şahin, “Kesin pişman olacağım” diyerek kuaför koltuğuna oturdu.

Ancak ünlü oyuncunun ortaya çıkan yeni hali kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Bahar Şahin, saçlarına kısa kakül kestirirken ön kısımları daha kısa, arka bölümleri ise uzun bırakan farklı bir model tercih etti. Oyuncu yalnızca saç kesimini değil, rengini de değiştirdi.



Daha koyu tonlara geçen Şahin, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bir görünüme kavuştu.