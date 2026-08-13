Teşkilat’a yeni başrol kadın oyuncusu aranıyor: Bensu Soral’a teklif

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat'ta kadın başrol arayışı sürüyor. Hande Erçel'in kabul etmediği rol için önemli bir isim gündeme geldi.

Kulislerden sızan bilgilere göre rol için son olarak “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinde rol alan Bensu Soral’la görüşülüyor.

ZAMAN ATLAMASI YAPILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda yer alan yeni karakterlerin oyuncu görüşmeleri devam eden dizide zaman atlaması yapılacağı ve Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’ın seyirci karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacağı konuşuluyor.

Başarılı oyuncu gerçek hayatta da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.