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Teşkilat’a yeni başrol kadın oyuncusu aranıyor: Bensu Soral’a teklif

Teşkilat’ın 7. sezonunda kadroya dahil olacak yeni başrol kadın oyuncusu için arayış sürerken dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Kulis bilgilerine göre Bensu Soral’a teklif götürüldü.

Teşkilat’a yeni başrol kadın oyuncusu aranıyor: Bensu Soral’a teklif

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat'ta kadın başrol arayışı sürüyor. Hande Erçel'in kabul etmediği rol için önemli bir isim gündeme geldi.

Kulislerden sızan bilgilere göre rol için son olarak “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinde rol alan Bensu Soral’la görüşülüyor.

Teşkilat’a yeni başrol kadın oyuncusu aranıyor: Bensu Soral’a teklif 1

ZAMAN ATLAMASI YAPILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda yer alan yeni karakterlerin oyuncu görüşmeleri devam eden dizide zaman atlaması yapılacağı ve Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’ın seyirci karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacağı konuşuluyor.

Başarılı oyuncu gerçek hayatta da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral teşkilat
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