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Balçiçek İlter ısrarla Adriana Lima'yı sordu, Metin Hara tavrıyla dikkat çekti! Şaşırtan anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 11:32
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Adriana Lima ile ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen yazar Metin Hara, Balçiçek İlter'in programında ortaya çıktı. Özel hayatına dair konuşmak istememesine rağmen sunucunun ısrarına maruz kalan Metin Hara konu Adriana Lima'ya gelince bakın nasıl bir itirafta bulundu.

Balçiçek İlter ısrarla Adriana Lima'yı sordu, Metin Hara tavrıyla dikkat çekti! Şaşırtan anlar

2017 yılında Brezilyalı süper model Adriana Lima ile ilişkisiyle tanınan Metin Hara bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. O dönem reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelen Hara "Uluslararası bir zorbalık yaşıyoruz bu ülkede. Ve her konuda. Arabamıza çarpılmasından hiç söylenmeyen demeçlerle TT olmamıza kadar. Sürekli yalan haber yapılıyor" demişti.

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Uzun süredir gözlerden uzak olan Metin Hara, ''Gülçiçek ile Şimdi'' programına katıldı. Sunucu konuyu Adriana Lima'ya getirince Hara "Ben çok fazla özel
hayatım hakkında konuşmuyorum bundan sonra da konuşmayacağım önce de
konuşmadım hiçbir zaman konuşmadım" dedi.

Balçiçek İlter ise "Sen nasıl sustun o dönem dünya senden bahsetti" deyince Metin Hara'dan bir itiraf geldi:

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"Dünya kötü bahsetmedi dünya gayet iyiydi. Ne yazık ki burada şey oldu. Benden kriz çıkmadı ben düzgün eğitim görmüş, kadına gerektiği değeri veren biriyim."

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"KONUŞMUYORUM" DEDİ AMA...

Balçiçek İlter ise "Biz keyifle izlemiştik o aşkı mesela" deyip özel hayatına dair bir örnek vermek isteyince Metin Hara "Ben özel hayatımı konuşmuyorum" dedi. Ancak sunucu ısrarcı olunca ikili arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

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Balçiçek İlter: Özel hayatını konuştuğum bölümler var onları söyleyeceğim sana...
Metin Hara: İşte ben konuşmadım
Balçiçek İlter: Dur dur; aşklarım da meşhurdur diyorsun
Metin Hara: Ben bu konulara hiç girmiyorum tekrar söylüyorum ben konuşmam
Balçiçek İlter: Hatırlatayım mı sana... Aşk güzel bir şey neden konuşmayacaksın?
Metin Hara: Ben özel hayatım hakkında hiç konuşmam, geçmişim hakkında hiçbir zaman konuşmam, konuşmamaya da devam edeceğim insanlar da uydurmaya devam edecekler.

Anahtar Kelimeler:
Metin Hara Adriana Lima
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