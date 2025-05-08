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Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Liam Payne'in serveti ortaya çıktı

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının vasiyetnamesi olmadığı açıklanırken, geride bıraktığı toplam serveti de ortaya çıktı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Liam Payne'in serveti ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, geçen yıl ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Payne'in ölümünden sonra polis, otel odasında uyuşturucu maddesi ve hasar görmüş eşyalar buldu. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, Associated Press'e yaptığı açıklamada Payne'in "odasının balkonundan atladığını ifade etti.

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Ekim ayında yaşamını yitiren yıldızın serveti ortaya çıktı. 31 yaşındaki şarkıcı geride yaklaşık 24 milyon sterlin değerinde mülk ve eşya bıraktığı öğrenildi.

One Direction üyesinin vasiyet bırakmadığı belirtildi. Hiç evlilik yapmayan Payne'in şarkıcı Cheryl ile birlikteliğinden 8 yaşında Bear adında bir oğlu var.

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MİRASINI ONLAR YÖNETECEK

Payne'in iki yıldan fazla süredir aşk yaşadığı şarkıcı Cheryl ve avukat Richard Bray, Payne'in mirasının yöneticileri olarak atandı. İkili, Payne'in mirasını yönetecek ancak henüz sınırlı yetkileri var.

Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline düştüğünü gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
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