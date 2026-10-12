MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seda Bakan 41 yaşına girdi! Doğum günü kombini dikkat çekti

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 41. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü gecesinden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Bakan, leopar desenli gömleği ve derin yırtmaçlı siyah eteğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Seda Bakan 41 yaşına girdi! Doğum günü kombini dikkat çekti
Sariye Nur Dönmez

Rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Seda Bakan, 41. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü gecesine özel tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çeken Bakan, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun leopar desenli gömleği ve derin yırtmaçlı siyah eteğiyle verdiği poz öne çıktı.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Seda Bakan, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Önceki akşam düzenlenen doğum günü kutlamasında yakın dostlarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, geceden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.

41 yaşına giren Bakan, doğum günü için tercih ettiği kombinle de dikkatleri üzerine çekti.

DERİN YIRTMAÇLI ETEĞİYLE POZ VERDİ

Seda Bakan, doğum günü kutlamasında leopar desenli gömlek ve derin yırtmaçlı siyah etekten oluşan bir kombin tercih etti.

Özel gece için objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozlardan birini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan 41 yaşına girdi! Doğum günü kombini dikkat çekti 1

Bakan'ın doğum günü paylaşımında özellikle kıyafet tercihi ön plana çıktı.

Seda Bakan 41 yaşına girdi! Doğum günü kombini dikkat çekti 2

BEHZAT Ç. İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Oyunculuk kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Seda Bakan, televizyon ve sinema dünyasında birçok başarılı projede yer aldı.

“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bakan, “Kardeş Payı” dizisindeki Feyza rolüyle de kariyerinin dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasemin Ergene'den eski eşi İzzet Özilhan hakkında açıklama!Yasemin Ergene'den eski eşi İzzet Özilhan hakkında açıklama!
Bir türlü başlayamamıştı! O kanaldan hamleBir türlü başlayamamıştı! O kanaldan hamle

Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Beşiktaş zirve takibini sürdürdü!

Beşiktaş zirve takibini sürdürdü!

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.