Seda Bakan 41 yaşına girdi! Doğum günü kombini dikkat çekti

Rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Seda Bakan, 41. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü gecesine özel tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çeken Bakan, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun leopar desenli gömleği ve derin yırtmaçlı siyah eteğiyle verdiği poz öne çıktı.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Seda Bakan, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Önceki akşam düzenlenen doğum günü kutlamasında yakın dostlarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, geceden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.

41 yaşına giren Bakan, doğum günü için tercih ettiği kombinle de dikkatleri üzerine çekti.

DERİN YIRTMAÇLI ETEĞİYLE POZ VERDİ

Seda Bakan, doğum günü kutlamasında leopar desenli gömlek ve derin yırtmaçlı siyah etekten oluşan bir kombin tercih etti.

Özel gece için objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozlardan birini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bakan'ın doğum günü paylaşımında özellikle kıyafet tercihi ön plana çıktı.

BEHZAT Ç. İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Oyunculuk kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Seda Bakan, televizyon ve sinema dünyasında birçok başarılı projede yer aldı.

“Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bakan, “Kardeş Payı” dizisindeki Feyza rolüyle de kariyerinin dikkat çeken performanslarından birine imza attı.