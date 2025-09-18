'Bambi' lakaplı Burçin Orhon yıllara meydan okuyor! İşte son hali

MYNET DETAY- 90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon son haliyle dikkat çekti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evli olan efsane isim bir süre önce İstanbul'u terk etti ve Kuşadası'nda sakin bir hayat sürmeye başladı.

90’lı yılların unutulmaz dansçılarından ve “Bambi” lakabıyla hafızalara kazınan Burçin Orhon'ın bir dönem sağlık sorunları yaşadığı konuşuluyordu. Alzheimer olduğu söylenen Orhon o dönemde aldığı teşhisin yanlış olduğunu ve yaşadığı sürecin psikolojik olarak kendisini fazlasıyla etkilediğini söylemişti.

Burçin Orhon geçtiğimiz yıllarda eşiyle ayrı yaşamaya karar vermişti.

Ünlü dansçı kendisine gelen "Eşinizle neden ayrı yaşıyorsunuz?" sorusuna ise "Büyükşehir sağlığıma iyi değil. Hem ayrı evde olmak ayrı yaşamak değildir. Biz hâlâ evliyiz ve buna uygun davranıyoruz. Şartlar böyle sadece" yanıtını vermişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Burçin Orhon yıllara meydan okuyor. Nükhet Duru ile pozlarını paylaşan Burçin Orhon'a "Çok güzelsiniz", "Çok iyi görünüyorsunuz" yorumları geldi.