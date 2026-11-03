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Başkalarının Hayatı yeni fragman geldi mi? Başkalarının Hayatı 6. bölüm ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Yayın akışındaki ani değişiklik seyircisi kızdırırken yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Başkalarının Hayatı yeni fragman geldi mi? İşte tüm merak edilenler..

Başkalarının Hayatı yeni fragman geldi mi? Başkalarının Hayatı 6. bölüm ne zaman?
Öznur Yaslı İkier

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün ertelenmesiyle birlikte 6. bölüm tarihi ve fragmanına dair araştırmalar hız kazandı.

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Başkalarının Hayatı dizisinden henüz ikinci fragman gelmedi. Dizinin ilk tanıtımına Hülya'nın kendi kendini dövmesi damga vurdu.

Dizinin fragmanına sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'lütfen yayınlansın', 'diziyi ertelemeyin' gibi yorumlar yapıldı.

Başkalarının Hayatı yeni fragman geldi mi? Başkalarının Hayatı 6. bölüm ne zaman? 1

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star'ın sevilen dizisi bu hafta 7 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

Başkalarının Hayatı yeni fragman geldi mi? Başkalarının Hayatı 6. bölüm ne zaman? 2

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken bu beklenmedik gelişme en çok Hülya’yı sarsar. Fikret’in kızının kararına karşı sert tutumu aile içindeki gerilimi artırırken Hülya, bir yandan Sarp’a duyduğu kıskançlıkla, diğer yandan Salih’in giderek ağırlaşan tehditleriyle mücadele etmek zorunda kalır. Sarp ise Neslihan’la evlenmeye kararlıdır.

Sarp, geçmişine dair öğrendiği gerçeklerin yarattığı hayal kırıklığıyla ailesinden uzaklaşırken Neslihan’da aradığı güveni ve huzuru bulmaya başlar. Öte yandan Neslihan, hem Hülya’ya hem de kendisini hayal kırıklığına uğratan Erim’e karşı yeni hamleler yaparken Fikret’in alacağı kararlar dengeleri yeniden değiştirir. Sarp’ı kaybetme korkusuyla yüzleşen Hülya’nın atacağı beklenmedik adım her şeyi değiştirmeye yetecek midir?´

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Star TV Eylül Lize Kandemir Başkalarının Hayatı dizisi
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