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Bahar Şahin kötü yorumları görünce çıldırdı: "Ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum"

Bahar Şahin, katıldığı YouTube programının ardından kendisine yöneltilen yorumlara ateş püskürdü. Sosyal medyada yapılan nefret dolu yorumlara tepki gösteren oyuncu, “O kadar sinirliyim ki ağzıma hâkim olamayacağım diye korkuyorum” sözleriyle isyan etti.

Bahar Şahin kötü yorumları görünce çıldırdı: "Ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum"

Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde katıldığı programdan sonra kendisine gelen yorumlara sinirlendi. Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet’in konuğu olan oyuncu kendisine yapılan yorumlar sonrası harekete geçti.

“Çok kısa bir süre önce çok sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım, izlemekten keyif aldığım Sarp Bozkurt'un kanalına konuk oldum ve çok güzel, çok içten bir YouTube programı çektik" diyen Şahin devamında "Aslında o kadar fazla şey yaptık ki bizim çektiğimiz görüntülerden sırf yanlış bir kitlenin önüne düşer ve saçma sapan yerlere çekilir diye hem menajerim, hem Sarp Abi ve ekibi çok fazla şeyi de attık" ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin kötü yorumları görünce çıldırdı: "Ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum" 1

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"O KADAR SİNİRLİYİM Kİ..."

Kendisi hakkında yapılan yorumlara dayanamayan Bahar Şahin şunları söyledi:

Bahar Şahin kötü yorumları görünce çıldırdı: "Ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum" 2

"Sinirlerime hakim olmak istiyorum ve söyleyeceğim her şeyi süzgeçten geçirip, montajlayıp öyle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar sinirliyim ki ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum. Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz? 1 dakikada mı, 30 dakikada mı ya da bir YouTube programının altına yazılacak nefret ve öfke dolu gerçekleştiği birkaç cümleyle mi? Sosyal medya size fikirlerinizi ifade etme hakkı verir. Bir insanın onurunu, gururunu ayaklar altına alma hakkını vermez.”

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Bahar Şahin
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