Barbaros Şansal gözaltına alındı!

Türkiye'nin en ünlü modacılarından Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" paylaşımını yaptı.

"YAKALAMAYA YÖNELİK BİR GÖZALTI İŞLEMİ"

Gazeteci Onur Öncü, X'tan yaptığı paylaşımda, "Barbaros Şansal’a ulaşmaya çalıştım. Net iyi değildi konuşamadık ama mesaj attı. Yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi. İfadesini alacaklar. Umarım ifade sonrası herhangi bir sevk falan olmadan serbest bırakılır" açıklamasını paylaştı.

Şansal, gözaltına alınmadan bir saat önce THY'nin uçağını içinden fotoğraf paylaşmıştı.