Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı ortaya çıktı

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak bebeklerini kucaklarına aldı. Doğum yapan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu bebeğinin adını da sosyal medyada paylaştı.

Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı ortaya çıktı
Kubra Akalın

'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu son olarak boykot konusunda Aybüke Pusat'ın yanında olduğu için işinden olmuştu.

Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı ortaya çıktı 1

Oyuncu 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı. Çift bebeklerini 4 Kasım'da kucaklarına aldı.

Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı ortaya çıktı 2

Başak Gümülcinelioğlu doğumdan hemen sonra çekilen bir kareyi paylaşarak oğullarının adının Devin olduğunu duyurdu.

Oğulları ile ilk kareyi Instagram'dan paylaşan ikili Instagram'a 'Hoş geldin oğlumuz' notunu düştü.

O gün evde kim varsa yeniden savcılığa çağırıldı! İfadeleri ortaya çıktıO gün evde kim varsa yeniden savcılığa çağırıldı! İfadeleri ortaya çıktı
Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan üzen haber...Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan üzen haber...

Başak Gümülcinelioğlu Yargı
