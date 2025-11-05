Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğinin adı ortaya çıktı

'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu son olarak boykot konusunda Aybüke Pusat'ın yanında olduğu için işinden olmuştu.

Oyuncu 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı. Çift bebeklerini 4 Kasım'da kucaklarına aldı.

Başak Gümülcinelioğlu doğumdan hemen sonra çekilen bir kareyi paylaşarak oğullarının adının Devin olduğunu duyurdu.

Oğulları ile ilk kareyi Instagram'dan paylaşan ikili Instagram'a 'Hoş geldin oğlumuz' notunu düştü.