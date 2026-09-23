Başkalarının Hayatı'nın yayın tarihi belli oldu! Rakipleri iddialı...

Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği, sezonun iddialı dizisi Başkalarının Hayatı'nın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

Başkalarının Hayatı dizisinin çarşamba olarak planlanan yayın günü cumartesine alındı; ilk bölüm 26 Eylül Cumartesi yayınlanacak.

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Başkalarının Hayatı dizisi Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ile Mercan Köşk'e rakip oldu.





BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

Genç kuşağın başarılı yıldızlarını, usta oyuncularla buluşturan dizinin yeni afişi de izleyiciyle buluştu. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı afiş yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü.