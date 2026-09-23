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Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! 'Gelin gibi'

Hande Erçel modanın en prestijli buluşmalarından biri olan Vogue World'de boy gösterdi. Gece için oldukça iddialı bir seçim yapan Erçel'in süper mini elbisesi ve duvağı dikkat çekti. Erçel bu görünümüyle takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! 'Gelin gibi'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Erçel bu defa modanın en prestijli buluşmalarından biri olan Vogue World'de ortaya çıktı. Milano’da düzenlenen özel organizasyona davetli olarak katılan ünlü oyuncu, gecede en ön sırada yer aldı.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! Gelin gibi 1

Hande Erçel, etkinlik için tercih ettiği beyaz elbisesiyle geceye damga vurdu.
Erçel, beyaz tonlardaki transparan tasarım, ip detayları ve korse formundaki üstüyle dikkat çekti.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! Gelin gibi 2

Erçel'in uçuşan tül etek ve baştan aşağı uzanan duvak detayı 'gelin gibi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! Gelin gibi 3

TAM NOT ALDI
Yırtmaç detayıyla bacak boyunu ön plana çıkaran ünlü isim, kombini ince bantlı beyaz topuklu sandaletlerle tamamladı.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! Gelin gibi 4

Uzun ve düz saçlarını parlak bir görünümle bırakan Erçel, doğal tonlardaki makyajıyla da elbisenin iddialı havasını gölgede bırakmadan şık bir görünüm yakaladı.

Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! Gelin gibi 5

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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