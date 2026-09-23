Hande Erçel süper mini elbisesi ve duvağıyla şov yaptı! 'Gelin gibi'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Erçel bu defa modanın en prestijli buluşmalarından biri olan Vogue World'de ortaya çıktı. Milano’da düzenlenen özel organizasyona davetli olarak katılan ünlü oyuncu, gecede en ön sırada yer aldı.

Hande Erçel, etkinlik için tercih ettiği beyaz elbisesiyle geceye damga vurdu.

Erçel, beyaz tonlardaki transparan tasarım, ip detayları ve korse formundaki üstüyle dikkat çekti.

Erçel'in uçuşan tül etek ve baştan aşağı uzanan duvak detayı 'gelin gibi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

TAM NOT ALDI

Yırtmaç detayıyla bacak boyunu ön plana çıkaran ünlü isim, kombini ince bantlı beyaz topuklu sandaletlerle tamamladı.

Uzun ve düz saçlarını parlak bir görünümle bırakan Erçel, doğal tonlardaki makyajıyla da elbisenin iddialı havasını gölgede bırakmadan şık bir görünüm yakaladı.