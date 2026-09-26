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Başkalarının Hayatı oyuncuları merak edildi! Dünyaca ünlü diziden esinlenildi

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül’ü buluşturan Başkalarının Hayatı dizisi 26 Eylül akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Dünyaca ünlü Vanity Fair eserinden esinlenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi.

Başkalarının Hayatı oyuncuları merak edildi! Dünyaca ünlü diziden esinlenildi

“Masumiyet Müzesi” dizisiyle yıldızı parlayan genç kuşağın gözde yıldızlarından Eylül Lize Kandemir’in yeni projesi Başkalarının Hayatı 26 Eylül akşamı ekrana geliyor. STAR TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, konusu ve oyuncuları merak edildi.
Başkalarının Hayatı oyuncuları merak edildi! Dünyaca ünlü diziden esinlenildi 1

İlk fragman sonrası eleştiri alan Başkalarının Hayatı dizisinde dikkat çeken oyuncular var.

Başkalarının Hayatı oyuncuları merak edildi! Dünyaca ünlü diziden esinlenildi 2

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

Başkalarının Hayatı kadrosunda Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ’u (Fikret) yer alıyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları merak edildi! Dünyaca ünlü diziden esinlenildi 3

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU

Dünyaca ünlü eser Vanity Fair’den esinlenen dizide ilk tanıtımda, Hülya’nın üniversitede yeni tanıştığı arkadaşı Neslihan’a sahip çıkması dikkat çekiyor. Yan masadaki kızların Neslihan’ın arkasından konuştuğuna tanık olan Hülya, intikamını kendi yöntemleriyle alıyor. Yanlarından geçerken yanlışlıkla sıcak kahveyi kızlardan birinin üzerine döken Hülya, Neslihan’ı şaşkınlığa uğratıyor.

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Eylül Lize Kandemir
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