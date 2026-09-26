Beren Saat'e teklif yağıyor: 2 milyon verenler bile var...

Beren Saat, bir süre önce dinleyicilerle buluşturduğu "CapitaliZoo" adlı şarkısının ardından, müzik kariyerindeki ilk stüdyo albümünü çıkardı.

Saat, 6 şarkılık 'Exuberance' isimli albümündeki ikinci klibini de 'Honey Bee' adlı şarkısına çekti. Klip, 24 saat içerisinde 500 binden fazla görüntüleme aldı. Beren Saat çıkardığı albümle sosyal medyada da dalga konusu da oldu.

Eleştiriler olsa da Beren Saat'e ilgi yoğun... Müge Dağıstanlı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Haftanın 6 günü dizi setlerinde yorulmak yerine, bir gecede 2 saat sahnede kalıp aynı rakamları kazanmak bir oyuncu için daha parlak ve rahat. Keza aynı durum Beren Saat için de geçerli…



‘Capitali Zoo’ şarkısıyla sosyal medyada çokça konuşulan, hatta ti’ye alınan Beren Saat de art arda sahne teklifleri alıyor. Rakamı 2 milyona çıkaranlar bile var."