MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'dan Paris'te aşk pozu! Eyfel Kulesi'nin altında öpüştüler

Kim Kardashian ile Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Paris tatilinden peş peşe romantik kareler paylaşan Kardashian, Eyfel Kulesi'nin altında sevgilisiyle öpüştüğü anları yayınladı.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'dan Paris'te aşk pozu! Eyfel Kulesi'nin altında öpüştüler

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşkı hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, Avrupa tatilinden paylaştıkları yeni fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gecenin en dikkat çeken karesi ise çiftin ışıl ışıl Eyfel Kulesi'nin altında öpüştüğü an oldu. Kardashian ve Hamilton ayrıca teknede çekildikleri samimi selfie'leri de paylaştı.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton dan Paris te aşk pozu! Eyfel Kulesi nin altında öpüştüler 1

SKIMS'in kurucusu Kim Kardashian, Paris gecesinde vücudu saran altın rengi derin yakalı bir elbise tercih etti. Topuz yaptığı saçlarını yüzünü çevreleyen dalgalı tutamlarla tamamlayan Kardashian, siyah kapalı burun topuklu ayakkabılarıyla kombinini tamamladı.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton dan Paris te aşk pozu! Eyfel Kulesi nin altında öpüştüler 2

Tekne turu sırasında siyah güneş gözlüğüyle verdiği pozlar da paylaşımın öne çıkan detayları arasında yer aldı.
Kim Kardashian ile Lewis Hamilton dan Paris te aşk pozu! Eyfel Kulesi nin altında öpüştüler 3

HAMILTON'A TAKTIĞI LAKAP

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde Lewis Hamilton'a taktığı sıra dışı lakabı ilk kez açıklamış ve bu detay magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Kim sevgilisi için “Benim kendi Mr. Bridgerton’ım var” demişti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beren Saat'e teklif yağıyor: 2 milyon verenler bile var...Beren Saat'e teklif yağıyor: 2 milyon verenler bile var...
Önce boyattı sonra kısacık kestirdi! İşte yeni imajıÖnce boyattı sonra kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.