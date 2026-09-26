Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'dan Paris'te aşk pozu! Eyfel Kulesi'nin altında öpüştüler

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşkı hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, Avrupa tatilinden paylaştıkları yeni fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gecenin en dikkat çeken karesi ise çiftin ışıl ışıl Eyfel Kulesi'nin altında öpüştüğü an oldu. Kardashian ve Hamilton ayrıca teknede çekildikleri samimi selfie'leri de paylaştı.

SKIMS'in kurucusu Kim Kardashian, Paris gecesinde vücudu saran altın rengi derin yakalı bir elbise tercih etti. Topuz yaptığı saçlarını yüzünü çevreleyen dalgalı tutamlarla tamamlayan Kardashian, siyah kapalı burun topuklu ayakkabılarıyla kombinini tamamladı.

Tekne turu sırasında siyah güneş gözlüğüyle verdiği pozlar da paylaşımın öne çıkan detayları arasında yer aldı.



HAMILTON'A TAKTIĞI LAKAP

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde Lewis Hamilton'a taktığı sıra dışı lakabı ilk kez açıklamış ve bu detay magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Kim sevgilisi için “Benim kendi Mr. Bridgerton’ım var” demişti.