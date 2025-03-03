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Başrol gitti, reytingler düştü! Deha hakkında şaşırtan final söylentisi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 13:31
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Oyuncu Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ile başrolünde yer aldığı Show TV dizisi 'Deha'dan ani bir kararla ayrılmıştı. Dizide Ahsen Eroğlu'nun ayrılması seyirciyi kızdırırken bu durum reytinglere de yansıdı. Kulislerde Deha'nın sezon sonunu göremeyeceği konuşuluyor.

Başrol gitti, reytingler düştü! Deha hakkında şaşırtan final söylentisi...

Pazar akşamları ekrana gelen dizi Deha'da Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden aniden ayrılma kararı alması gündemdeydi.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizide başrolün bu ani ayrılığı seyirciyi de rahatsız etti. Seyirci Esme rolünün bir anda diziden gitmesiyle neye uğradığını şaşırdı ve yapımcılara sitem etti.

Son günlerde ise Deha reytingleri gündeme geliyor. Seyirci tavrını diziyi izlemeyerek gösterirken kulislerde ise şaşırtan bir iddia konuluşuyor.

Mynet'in edindiği bilgilere göre Deha böyle giderse sezon sonunu göremeyecek. Deha final yapar mı bilinmez ama sosyal medyada da bu konu gündemde...

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Deha son bölümlerden sonra seyirciler "Senaryoyu çöp ettiniz", "Esme'yi getirin"," Esme gelse reytingler uçar" yorumları yapıyor.

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DEHA OYUNCULARI

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ 22. bölümüyle ekrana geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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