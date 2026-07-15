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Başrol krizi yaşanmıştı! Burak Özçivit'in yeni partneri bakın kim oldu

TİMSBİ Productions imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu yeni Adana dizisi için hazırlıklar sürüyor. Burak Özçivit'in yeni partneri sonunda belli oldu.

Başrol krizi yaşanmıştı! Burak Özçivit'in yeni partneri bakın kim oldu
Öznur Yaslı İkier

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Başrol oyuncusu Uğur Güneş son anda kadrodan ayrılmış ve yerine de Burak Özçivit getirilmişti.

Dizide yeni kadım başrol aramaları sürüyordu. Bu yüzden çekimler de ertelenmişti.
TİMSBİ Productions imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu yeni Adana dizisinin başrol kadın oyuncusu belli oldu.

Başrol krizi yaşanmıştı! Burak Özçivit in yeni partneri bakın kim oldu 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylül ayında atv ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizide Burak Özçivit’in partneri, Tina rolü Beyza Gümülcine'nin oldu.

Başrol krizi yaşanmıştı! Burak Özçivit in yeni partneri bakın kim oldu 2

Almanya’da başlayıp Adana’nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek yeni dönem dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor Gümülcine son olarak Yeraltı’nında avukat Hande’yi canlandırıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Uğur Güneş Beyza Gümülcine
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