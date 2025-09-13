MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu, Dakota Johnson Kadınların korunması ve desteklenmesi amacıyla, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen “Caring For Women” yemeğine katıldı. Geceye baştan aşağı şeffaf elbisesiyle damga vuran Dakota Johnson iddialı seçimiyle bakana bir daha baktırdı.

Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Dakota Johnson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen “Caring For Women” yemeğinde boy gösterdi.

Siyahın hakim olduğu geceye baştan aşağıya şeffaf ve dantel detaylı bir elbise ile katılan Dakota Johnson cesur seçimiyle geceye damga vurdu.

Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı 1

Dakota Johnson iddialı görünümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'bu kadarı fazla değil mi?', 'dekoltenin de ölçüsü olsun', 'yazık kıyafet bulamamış' gibi yorumlar yapıldı.

Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup... Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Termal suyun içine oturup...
Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay olduBaştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Dakota Johnson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.