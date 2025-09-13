Baştan aşağıya şeffaf... Dakota Johnson özel geceye damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Dakota Johnson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen “Caring For Women” yemeğinde boy gösterdi.

Siyahın hakim olduğu geceye baştan aşağıya şeffaf ve dantel detaylı bir elbise ile katılan Dakota Johnson cesur seçimiyle geceye damga vurdu.

Dakota Johnson iddialı görünümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'bu kadarı fazla değil mi?', 'dekoltenin de ölçüsü olsun', 'yazık kıyafet bulamamış' gibi yorumlar yapıldı.